Les rumeurs concernant le refresh de RDNA2 d’AMD, nous en avons largement soupé. Initialement prévues pour Q2 2022, les bruits de couloirs se sont précisés pour un certain 20 avril, supposément dans une livrée noire plutôt appréciable. Chou blanc ! Attention, nouvelle règle : cette fois-ci, ces GPU sortiraient le 10 mai, sans plus de raison que cela d’après la source.

Pour nous consoler, nous avons tout de même droit à un cliché : voilà à quoi devraient ressembler les RX 6650XT, RX 6750XT et la plus grosse RX 6950XT. Si les deux plus grosses demeurent très proches des modèles de référence actuels à quelque détails cosmétiques près (ce qui signifie également que le nouveau connecteur d’alimentation PCIe 5.0 n’est pas de la partie), la plus petite apporte un brin de renouveau puisque son ventirad évolue, passant de simple à double ventilateur. Voilà qui n’est guère rassurant quant à la chauffe du modèle, mais avec un simple refresh qui risque fortement de n’être qu’une augmentation des fréquences (coucou la VRAM à 18 Gbps) histoire de grignoter quelques pourcentages par-ci par-là, il n’y a pas de magie.

Notez qu’une troisième carte devrait également être au rendez-vous : la RX 6400, version coupée de la RX 6500 XT, qui ne devrait hériter que de 768 unités de calculs (contre 1024 pour son aînée). Pas vraiment de quoi faire sauter au plafond, mais si le tarif est — enfin — abordable, cela devrait permettre de s’équiper à moindre coût pour une machine d’entrée de gamme. Cependant, rien n’a encore filtré côté MSRP… Affaire à suivre ! (Source : VideoCardz)