Bon Plan • RX 6650 XT et RX 6950 XT à un excellent prix !

Vous la sentez arriver la nouvelle génération de cartes graphiques AMD ? Voilà qu'on trouve des cartes bien plus abordables, notamment du côté des Radeon. On fera le même grand écart qu'avec les processeurs, en proposant une carte plus modeste que l'autre.

La première vient de chez MSI. Il s'agit d'une RX 6650 XT MECH 2X 8G OC qui embarque un Navi 23 complet dont la limite de consommation passe à 175 W. La fréquence de la puce atteindra les 2669 MHz en mode OC, tandis que les 8 Go de GDDR6 tourneront à 1750 MHz. Le système de refroidissement est équipé de deux ventilateurs TorX 3.0 et est doté d'un système 0 dB "Zero Frozr". Le modèle est parfaitement capable de faire le job sans faire trop de concession jusqu'en QHD et à 349,90 €, pourquoi se priver ? Et DEAD ISLAND 2 et THE CALLISTO PROTOCOL sont offerts en plus de cela. Rendez-vous sur Rue du Commerce pour en profiter.

Ensuite nous allons parler de la RX 6950 XT GAMING X TRIO toujours de chez MSI qui était présente lors de notre test dédié à cette évolution. Là encore on retrouve un GPU NAVI 21 complet, dont la limite de consommation est poussée à 335 W. Ainsi, les fréquences grimperont à 2324 MHz en boost côté GPU et 2250 MHz du côté des 16 Go de GDDR6. Le système de refroidissement a montré ses capacités et il sait se défendre. Ainsi modifiée, elle tient tête aux RTX 3080 Ti et 3090 en UHD, et tout ça pour 1000 € de moins par rapport à cette dernière ! Oui, vous trouverez la RX 6950 XT GAMING X TRIO à 849,99 € chez Topachat en ce moment. Les jeux sont également offerts avec ce modèle !