Bon Plan • The Vanishing of Ethan Carter sur l'EGS

Il avait fait fureur à sa sortie, The Vanishing of Ethan Carter est gratos. D'abord sorti sous UE3, il avait bénéficié d'une mise à niveau gratuite pour ceux qui l'avaient déjà acheté sous UE4. Les graphismes proches du photoréalisme cachaient un jeu riche, une enquête sordide narrative, mais prenante. Il y a deux options : soit vous faites le râleur exacerbé par le résultat du 1er tour des présidentielles 2022 avec les lanceurs, que l'EGS c'est nul et que ça vaut pas Steam, ce qui est vrai, soit vous saisissez les opportunités qui passent, et vous récupérez le jeu gratuitement, après tout vous n'êtes actionnaire dans aucun lanceur, et cette "guerre" vous fait bouger la droite sans toucher la gauche.

Ceux qui choisiront le second cas pourront donc se jeter sur le lien ci-dessous, et découvrir un jeu excellent qui a longtemps fait partie de notre panel de test GPU. Par contre il faudra se dépêcher, c'est valable jusqu'à ce jour 17h !