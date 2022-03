Le refresh de RDNA 2 comporterait 3 cartes. Nous employons encore le conditionnel puisqu'encore rien n'est venu confirmer plus ou moins officiellement son existence. Au rayon des améliorations, il y aurait donc de la GDDR6 à 18 Gbps au lieu de 16, des fréquences plus élevées et un TGP de 350 W au lieu de 300, soit autant que la RTX 3090 FE. Nul doute que les partenaires devraient lâcher la bride du TGP comme c'est déjà le cas pour les cartes RDNA 2 customisées. Le tout apporterait 10 % de performance en plus.

La RX 6950 XT devrait arriver le 20 avril, accompagnée des RX 6750 XT et 6650 XT. Selon Greymon55, les cartes RX 6950 XT de référence devraient arborer le thème Midnight Black, que vous avez déjà vu sur une variante de la RX 6800 XT. La différence entre le schéma classique et le MB, c'est la quasi-disparition du bandeau gris clair au centre de la carte, restent juste les inserts gris en X. Il paraitrait même qu'en noir MB, la carte chaufferait plus, mais nos meilleurs spécialistes étudient le sujet. Par contre nous ne savons pas si le refresh sera en Midnight Black exclusivement exception faite de la RX 6650 XT (la RX 6600 XT n'existe pas en ref), ou si les deux schémas cohabiteront. Quant à la disponibilité des modèles de référence, ça reste une sacrée énigme.