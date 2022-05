À la manière de ce qu'on fait les constructeurs avec les RTX 3090 Ti, la RX 6950 XT sp'apprête à subir le même genre de traitement. Le refroidisseur devrait gagner en taille pour plus d'efficacité comme en atteste la série Gaming de GIGABYTE dont nous allons vous parler plus bas. Pour rappel, les RX 6950 XT embarquent des puces bien triées, et associées à de la GDDR6 plus véloce, ce qui fait passer le TGP final de 300 à 335 W. Mais ceci concerne les modèles de référence, pour ce qui est des versions customisées, il y a fort à parier que ce TGP soit allègrement dépassé, comme c'est le cas pour toutes les customs, rouges ou vertes. Il ne serait pas déconnant de voir un malus de 50 W supplémentaire face aux préconisations d'AMD, en tout cas ceci expliquerait ce qui suit.

La 6900 XT Gaming

Entre la RX 6900 XT et la RX 6950 XT Gaming, le cooling a pris une taille de froc ! Pas qu'il soit plus épais, ce facteur semble inchangé, mais elle a pris en hauteur, dépassant allègrement de l'équerre arrière de fixation. Par contre, les trois moulins semblent avoir la même taille, ils sont juste déportés plus haut, avec un dessin de pales qui change, perdant la fameuse "dent" du milieu sur chacune d'elle. Théoriquement, c'est demain le grand saut ! (Source VDCZ)

Et sa soeur plus grosse !