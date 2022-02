Ce n'est pas faute de mettre en garde sur les sujets abordés par la Twittosphère, et sur le degré d'acceptation de certains quant à la confirmation qu'ils en font. Tout ce qui s'y dit reste officieux, sans source apparente à part les "personnelles", traduire par "je ne peux rien dire" peut-être parce qu'il n'y a rien à dire. À ce sujet Greymon55 disait bien hier matin ceci, même s'il en profite largement et ne s'en plaindra pas !

A lot of my tweets are not really leaks at all, just my own thoughts and guesses, but I've seen some people take it as rumors or leaks

Nous avons, sur CDH, quelques spécimens spécialistes de la transformation de la rumeur en fait avéré, pratiquant ce que nous appelons le Jemportisme, le mot se suffit à lui-même. Il faut donc faire gaffe et utiliser le conditionnel, quand bien même ce qui est annoncé dans les "rumeurs et leaks" reste attirant. Il est humain de vouloir y croire, mais il faut savoir rester mesuré.

Ce point de rappel étant fait, et touchant donc tous les sujets, voilà que deux rumeurs apparaissent. Après un échange entre Greymon55 et Kopite7kimi, voilà que les cartes à base d'AD102 seraient prévues pour Septembre. Bon, cela n'engage à rien, gardons ça sous le coude, mais ce n'est pas de la rumeur toxique.

La suivante, toujours née des deux lascars, affiche des cartes à base d'AD102 au TGP pharaonique. Il y aurait 3 cartes, qui pomperaient 450/650 et 850 Watts. Le second a corrigé en disant 450/600 et 800 Watts. En outre, il affirme qu'il faudra une alimentation de 1500 W pour une carte qui aurait 2 GPU AD102. Ils nous annonçaient 1000 Watts pour Hopper, ce qui s'est traduit par 1000 Watts pour Lovelace, pourtant destiné à priori, au gaming.

Il est bon de se rappeler que si Ampere a obligé NVIDIA à monter le TDP à cause d'un 8 nm poussif chez Samsung, afin d'assurer des performances de premier ordre, la prochaine génération devrait être en 5 nm TSMC, ce qui représente un saut de gravure considérable. Cela implique des transistors en masse, des surfaces de GPU plus petites théoriquement, et donc il serait techniquement très difficile d'élaborer des cartes grand public ayant 850 W de TGP, sans compter le refroidisseur à enquiller que même un AIO peinerait à dissiper.

Il s'agit donc de se poser des questions, mais en l'absence de réponses officielles, il faut rester très prudent. À part NVIDIA, personne ne sait ce qui nous attend, ni si Lovelace sera dédié gaming et Hopper au segment pro calculateur, ni si les deux existeront ensembles, encore moins les specs finales. Ça fait trop d'inconnues pour en tirer des conclusions, et c'est pareil partout !

Avant le Jemportisme, le Gérard !