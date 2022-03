Elle nous vient d'Igor Wallossek, qui a publié le schéma d'un PCB de "RTX 4090" et de "RTX 4080", et qui possèderait des détails sur la configuration mémoire, électrique, et celle de refroidisseur. Selon lui, le GA102 et le AD102 sont compatibles broche à broche, et par conséquent la RTX 3090 Ti constituerait un bon galop d'essai de ce PCB en vue de le réutiliser sur Lovelace. Imaginez le gain en coûts de recherche et développement que cela ferait gagner aux partenaires, en temps aussi !

Il y aurait 24 contrôleurs de tension sur le PCB (8 phases contrôlées par un converter uP9512, 3 converters au total), 4 VRM dédiés à la VRAM, qui serait encore une fois de la GDDR6X. Quant à cette dernière, il y a 12 emplacements, ce qui laisse deux options, 12 ou 24 Go maxi par PCB, selon comment NVIDIA opèrerait ses découpes de gamme. Le TBP, c'est-à-dire la consommation totale de la carte incluant GPU, VRAM et tous les composants, serait à 600 W, avec un seul connecteur 16 broches PCIe 5, mais deux adaptateurs 4 x 8 pins seraient fournis. Cela nous interroge sur le refroidisseur, car 600 W, ce n'est pas facile à évacuer si la conversion en joule est totale ! Pour autant, les FE conserveraient le format triple slot, qui a fait des miracles sur la 3090 soit dit en passant même avec l'économie de bout de chandelle des pads thermiques, les partenaires partiraient sur 3.5 slots. Par exemple, GIGABYTE fait déjà du 4 slots pleins avec sa gamme AORUS Extreme, une réussite de refroidissement permettant au GPU de se dégourdir les jambes avec des fréquences en charge élevées.

Il est évident que le caméléon voudra effacer le 8 nm pour quelque chose de plus pêchu, lui permettant d'avoir des perfs plus hautes à iso consommation. Le 8 nm ayant obligé ce dernier à monter dans les tours au détriment de la consommation. Le 5 nm de TSMC devrait être d'un autre niveau. Mais quelle alimentation sera recommandée ? 1000 W ou plus ? Et que proposera le concurrent également, lui qui aurait un refresh RX 6950 XT de référence au TGP identique à celui de la RTX 3090 FE ?

Simple et moche, le vert pomme !