MLID envoie du lourd, et du parfaitement officieux, donc à prendre avec des pincettes, et des grosses ! Ce jour, cela concerne la remplaçante de la RX 6700 XT, alias la RX 7700 XT, qui est montrée via un teasing. Premièrement, il annonce un design monolithique pour NAVI 33, profitant du 6 nm de TSMC, et de coeurs RDNA 3. Son TGP serait de 180 à 230 W. Ce qui est déjà discordant, ou qui interroge grandement, c'est que le teasing montre une carte watercoolée, simple slot, avec un radiateur de 120 mm. C'est assez étrange de coller ce type de refroidissement sur du milieu de gamme, et en sachant qu'il y a certainement des cartes aircooling prévues dont le refroidisseur pourrait sans grande difficulté dissiper les 230 W, on arrive bien à le faire sur les RTX 3090 Ti et des TGP supérieurs à 450 W. Intérêt ? Chacun se fera son avis bien entendu.

Le die est donné pour une surface qui serait de 360 à 460 mm², avec 128 Mio d'Infinity Cache. Il y aurait 8 Gio de VRAM GDDR6 sur bus 128-bit, là aussi c'est étrange de coller moins que ce que la RX 6700 XT possède, surtout sur son segment d'action qui devrait être revu à la hausse, mais ce serait quasiment acté et un choix stratégique marketing. En effet, la source indique que les performances en rastérisation seraient meilleures que celles de la RX 6900 XT en 1080p, du même niveau en 1440p, et moindres en UHD. Autre point, les perfs en ray tracing seraient du même niveau que la RX 6900 XT, les gains en RT sur cette génération seraient supérieurs à ceux en rastérisation.

Dernier point, elle serait en PCIe 5.0 sur 8 lignes, ce qui ne devrait pas gêner outre mesure les performances. Comme vous le voyez, il y a des choses intéressantes à trier mais qui sont logiques et facilement imaginables pour les passionnés, d'autres plus étranges, qui peuvent être perçues comme un recul, mais ça reste de la pure rumeur.

Le sample de RX 7700 XT en trouadé