Le programme aurait quelque peu été chamboulé derrière les rideaux par AMD. Alors que l'on s'attendait jusqu'à présent encore à un lancement des Ryzen 7000 (et leur nouveau joli carton premium pour certains) avec les cartes mères AM5 de série 600 dans le commerce le 15 septembre à venir (information confirmée lors d'une réunion d'AMD avec ses partenaires et ensuite par les constructeurs de mobales), précédé d'une présentation officielle le 29 aout, selon MyDrivers, AMD aurait désormais déplacé la date de commercialisation au 27 septembre ! En fait, le bruit circulait déjà depuis la semaine dernière à propos d'une nouvelle date de lancement quand AMD avait apparemment commencé à informer ses partenaires à propos d'un délai potentiel de 2 semaines. Bref, selon les sources de MyDrivers, cette information serait exacte. En revanche, l'annonce des Ryzen 7000 fin aout n'aurait a priori pas été modifiée.

Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que le 27 septembre est - comme par hasard - aussi le jour où le concurrent tiendra son évènement Intel Innovation et pendant laquelle beaucoup s'attendent à découvrir la 13e génération Core, aka Raptor Lake-S ! Après tout, Alder Lake, lui, avait déjà été présenté en 2021 lors de ce salon. De ce fait, si tel est bien le cas et en supposant qu'AMD a bien prévu de commercialiser ses Ryzen ce jour-là, il sera évident que ce choix n'aura pas été effectué par accident et que le but sera de faire de l'ombre les médias à Intel et ses Raptors. Ce serait assurément très couillu de la part d'AMD. Une confrontation si directe pourrait également à la fois être le signe d'une grande confiance d'AMD en ses Ryzen 7000, ou inversement, la crainte d'une 13e génération Intel Core redoutable. Cependant, il convient de préciser que ni AMD ni Intel n'ont confirmé le 27 septembre comme étant une date d'annonce ou de lancement de produits.

Bref, on garde ses pincettes et peut-être qu'une autre source vient confirmer, voire contredire l'info. Dans tous les cas, la bataille de l'hypothétique Core i9-13900K à 24c/32t contre le plus très hypothétique Ryzen 9 7950X avec 16c/32t aura lieu tôt ou tard, et on a bien hâte ! (Source)