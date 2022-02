On pensait découvrir l'Unreal Engine 5 avec STALKER 2 en avril, mais le report du jeu a cassé les jambes à ce plaisir à venir. Pour autant, ce moteur est destiné à un gros destin, comme l'UE4 en 2021 qui a été 40 % plus téléchargé par rapport à 2020. 9 mois après son introduction en tant qu'accès anticipé, avec tout ce que ça comporte de bugs et de pauvreté en développement, le moteur est passé en version Preview. Cela signifie qu'il est devenu très riche en contenu, mais pas assez pour franchir le cap du définitif, mais il a déjà de la matière pour bien s'y amuser dessus, pour peu que vous ayez quand même des notions en développement.

D'ailleurs, depuis son entrée en accès anticipé, il a été enrichi de plusieurs choses décrites sur le blog officiel. Il y a d'abord eu Nanite, une technologie qui permet de développer des espaces pleins de géométrie, permettant de ne pas retrouver finalement deux lieux identiques. Nanite a bénéficié depuis d'améliorations de stabilité et de performances, car enrichir en géométrie théoriquement fait se crasher les performances. Ensuite, il y a eu Lumen. C'est la méthode maison pour l'illumination globale et les réflexions, avec là aussi les mêmes axes de progression que pour Nanite.

Nous avons également Virtal Shadow maps, qui est une nouvelle méthode de mapping pour les ombres, en haute résolution, et qui fonctionnerait très bien avec Nanite selon EPIC. Au rand des trucs ajoutés, Path Tracer, qui avait déjà été introduit dans l'Unreal Engine 4.27. Il s'agit d'un mode de rendu progressif accéléré par DXR, sans avoir besoin de ressources supplémentaires.

Il y a d'autres items, comme World Partition (streaming basé sur la distance, simplification de la création de grands espaces et leur affichage), OFPA (un système permettant à plusieurs personnes de bosser sur le même niveau simultanément), LWC (Double Precision, optimisation des perfs lors de la création des mondes massifs), et encore plein d'autres choses que nous vous laissons découvrir sur le blog ci-dessous. Mais ça promet, manque plus que l'IA et ça sera bon !