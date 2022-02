Si jamais vous faites partie des nombreux geeks à attendre la sortie des cartes graphiques pour PC de bureau sauce Intel, vous n’êtes probablement pas sans savoir qu’un modèle est déjà disponible, et ce, depuis novembre 2020 : l’Intel Xe MAX, aussi appelé DG1. Initialement prévue comme puce additionnelle de laptops, en concurrence directe avec les MX450 de chez NVIDIA, la belle s’est finalement frayé un chemin vers nos machines — encore faut-il en dénicher une, probablement du fait d’une compatibilité capricieuse — en janvier 2021, mais dans une version légèrement castrée.

En effet, là où les ordinateurs portables ont droit (que ce soit en iGPU ou en version dédiée) à 96 EU maximum, la version PCIe se limite à 80 EUs, mais la cadence est pour la peine montée à 1650 MHz histoire de conserver un niveau de performance correct. Ou plutôt, se limitait, puisqu’un intégrateur chinois, GUNNIR, vient de mettre à jour son catalogue, qui fait désormais mention d’une Iris Xe MAX Index V2, dont les caractéristiques vous sont rapportées ci-dessous.

Vous avez choppé la différence ? Subtile, mais la belle intègre les 96 EU complet de la puce : victoire ! En outre, une faute de frappe semble peu probable, puisqu’une Iris Xe Index V2 toukourt est également présente, en tout point identique à la nouvelle venue, excepté que 16 EUs sont aux abonnés absents. Notez cependant que, si la fréquence demeure à 1650 MHz, le TDP lui aussi n’évolue pas avec 25 W de PL1 et 41 W de PL2 : de quoi laisser assez de marge aux quelques 20 % d’unités de calcul en plus ? Pas si sûr, d’autant plus que ces 20 % ne risquent de toute manière pas de se retrouver côté performance en pratique, étant donnée la LPDDR4X intégrée (et son bus 128-bit), absolument pas conçue pour ce genre d’usage.

Au niveau du prix (ne cherchez pas la disponibilité, le site chinois Taobabo ne distribue pas le bousin dans nos contrées), la version Xe MAX se négocie pour 110 $ environ, soit 9 $ de plus que la version non-max. Au passage, un dérivé low-profile est également en vente pour 90 $ : de quoi faire rêver en période de pénurie. Vite, une distribution sur le vieux continent (en attendant les DG2) ! (Source : Videocardz)