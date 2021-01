Intel s'est associé à ASUS, et plus surprenant, Colorful, pour fabriquer aux OEM ses premières cartes filles à base d'Iris Xe. Si vous vous souvenez de l'Intel Architecture Day 2020, en bas de la pyramide se trouvaient les cartes SG1 et DG1. Ce sont ces dernières qui sont lancées, l'Iris Xe DG1 étant prévue pour les PC de bureau, l'Iris Xe DG1 MAX étant orientée portables.

Techniquement, il y a des différences et des points communs. Si la finesse de gravure est bien en 10 nm SuperFin, le bus mémoire 128-bit, la bande passante à 68 Go/s, et 4 Go de mémoire embarquée, on note des disparités pas bien méchantes. La carte Xe MAX possède 96 Execution Units, alias des groupements d'unités de calcul, pour une fréquence de 1650 MHz. La Xe desktop possède 80 EU, mais des fréquences de plus de 1700 MHz. D'un côté plus d'unités de calcul cadencées moins vite, de l'autre moins d'unités qui pédalent plus vite, ceci entraine des TDP différents, 25 W contre 30 W à l'avantage de la puce mobile.

La puissance de calcul est estimée à 2.17 TFLOPS, ce qui reste plus élevé que la PS4 (1.84), que la Xbox One (1.31) et la Xbox One S (1.4). C'est un tout petit indice, tant l'architecture est déterminante pour repousser le plus possible les goulots d'étranglement. Toutefois, l'autre gros défi d'Intel sera la mise au point des pilotes, la firme s'y est cassé les chicots par le passé sur ce segment du GPU/iGPU, ce qui permet de rappeler que les deux autres acteurs du secteur ne sont pas aussi mauvais que ce que certains essayent de faire croire. Toutes ces specs sont connues puisque ce n'est ni plus ni moins que le GPU de Tiger Lake externalisé, et vous pouvez retrouver les infos sur ce billet, ou encore celui-ci.

On se souvient tous du prototype Intel l'année dernière, cette fois l'étape partenaire a été franchie, ce qui signifie que ça ne tardera pas... logiquement !