Vous vous souviendrez peut-être de la chasse au trésor qu'Intel avait organisé en mars 2021, en marge d'un nouveau teasing pour Xe HPG, que l'on connait aujourd'hui en tant qu'Arc Alchemist ? Ces GPU n'ayant toujours pas été lancé par le fondeur, les 300 gagnants de cette quête, qui se sera étalée sur plusieurs mois, n'ont donc évidemment toujours pas reçu leur récompense, qui se doit d'être une Arc A770 pour les gagnants du grand prix et une Arc A750 pour ceux ayant remporté le 1e prix. Par conséquent, Intel avait décidé récemment de proposer le choix d'un prix alternatif au lieu d'obtenir un GPU Arc supposément avant tout le monde. On sait donc à présent que ces récompenses alternatives seront des CPU Alder Lake Core 12000 - là où certains auraient peut-être probablement préféré un Core 13000, tant qu'à faire.

Faut cliquer dessus pour voir quelque chose !

Plus précisément, Intel propose un Core i7-12700K en substitution de l'Arc A770 et un Core i5-12600K au lieu d'une Arc A750. Une information qui est assez intéressante, dans le sens où elle permet d'estimer (très) approximativement la valeur de ces modèles Arc en se basant sur le MSRP des CPU en question, à savoir 409 $ pour le premier et 289 $ pour le second. Dans l'immédiat, un tarif aux alentours des 400 $ ne serait pas trop mal pour l'A770, le flagship Arc Alchemist censé taper pile entre une RTX 3060 et RTX 3060 Ti. Bien que le MSRP de ces modèles soit respectivement de 339 € et 419 €, elles se négocient actuellement toujours bien au-delà. Quant à l'A750, qui pourrait a priori faire jeu égal avec une RTX 3060, un tarif de moins de 300 $ serait cette fois-ci très pertinent. En tout cas, de tels prix collent pour le coup assez bien avec ce qui avait été montré dans cette fuite précédente. Néanmoins, Intel va aussi devoir prendre en compte que ces RTX 30 arrivent en fin de vie et que les constructeurs veulent s'en débarrasser.

Bref, quoi qu'il en soit, il est indéniable que ces cartes Arc vont débarquer bien trop tard. N'oublions pas qu'Intel n'a toujours pas donné de date pour son lancement prévu « plus tard cet été ». Les gagnants de la chasse au trésor doivent faire un choix avant le 19 aout, mais on ne sait évidemment pas si cette date est corrélée avec celle d'un lancement. En tout cas, ceux choisissant un CPU pour récompense pourraient le recevoir avant l'arrivée des Arc A7, sans qu'Intel puisse toutefois le garantir, le fondeur ayant tout de même précisé que le lancement de la série Arc A7 est « très proche » ! Accessoirement, il faut admettre que ce Scavenger Hunt ne risque pas de rester dans les annales comme une réussite marketing, d'autant plus qu'il met l'accent sur les soucis d'Intel avec ses premiers GPU, ce dont le fondeur aurait certainement pu s'en passer. Un p'tit manque de communication peut-être en le département marketing et celui de Raja Koduri ? (Source)