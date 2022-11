Intel a lancé ses cartes ARC il y a plusieurs semaines, vous pouvez retrouver notre preview des modèles A750 et A770. C'est l'A750, la plus petite des deux, qui a sorti les chaussures de randonnée, et qui a servi de victime pour étudier le rendu visuel du XeSS. Nous avons attendu pas mal de temps avant de le faire, et plusieurs fournées de pilotes, afin que les choses soient au mieux. Les benchmarks sont donc faits en QHD, les détails sont dans la vidéo. En revanche, et nous le soulignions lors de l'article, tester une carte Intel, c'est du sport. Ce n'est pas encore au point, et nous ne pouvions capturer le XeSS/TAA qu'avec une qualité médiocre sur notre carte d'acquisition, Avermedia Live Gamer 4k, 30 Mbps, contre 100 à la RX 6900 XT et 240 pour la RTX 3080 Ti. C'est donc cette dernière qui a servi de base à l'enregistrement des rushes vidéo. Visuellement, il n'y a pas de différences entre XeSS venant de plusieurs fournisseurs de GPU, la différence se faisant sur la partie test 3D/Gaming où l'upscaling des bleus mouline mieux en théorie sur les unités matricielles XMX spécifiques des cartes ARC. Pour résumer : benchs faits avec l'A750, rushes vidéos faits avec la RTX 3080 Ti pour les raisons expliquées ci-dessus.

Nous avons utilisé la nouvelle plateforme AM5 à base de 7900X et de X670E AORUS MASTER, testée dans nos colonnes, afin de limiter le plus possible l'impact du CPU sur les performances. Nous avons d'abord comparé le TAA vs XeSS Performance vs XeSS Ultra Qualité (Qualité pour The RiftBreaker car Ultra indisponible), sur 6 jeux (The RiftBreaker, Hitman 3, Spider-man Remastered, Gotham Knights, Shadow of the Tomb Raider, Ghostwire Tokyo) prenant en charge la technologie, puis nous avons mis le résultat des benchs à la suite de chaque jeu. Vous verrez que ce n'est pas encore au point, que le XeSS Performance, et dans une moindre mesure le XeSS Ultra Qualité, génèrent du clipping, qui va de très gênant à à peine perceptible. Le XeSS Performance dégrade souvent la qualité de l'image, alors que l'Ultra Qualité la respecte, avec un rendu proche du TAA. Quant aux résultats 3D, c'est très variable et pas toujours pertinent, il n'est pas rare de voir un jeu sous XeSS afficher moins de patate qu'un avec TAA, un comble ! Peut mieux faire, c'est encourageant, mais à l'aune du DLSS 3 et du FSR 3 annoncé pour 2023, Intel doit de plus faire face aux DLSS 2 et FSR 2 plus aboutis, et éradiquer ce comportement érratique dans les résultats. Le XeSS doit aider, pas pénaliser le jeu !