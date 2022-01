L'info se trouve désormais sur le site officiel NVIDIA, qui a procédé à une augmentation de prix de ses cartes Founders Edition. Distillées par drops réguliers, mais avec des quantités toujours insuffisantes, ces cartes sont très recherchées puisque les prix sont infiniment plus intéressants que les cartes des partenaires, tout en proposant des prestations de qualité et un refroidissement efficace (même si quelques batches ont eu des pads pas terribles). À titre d'exemple, la RTX 3090 FE est un modèle du genre en matière de silence en charge et de refroidissement. Bref, ce sont d'excellentes cartes, et les seules qui respectent le MSRP.

On peut dire respectait, car NVIDIA, pour des raisons de dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar, a décidé de procéder à une augmentation de tous ses modèles FE, et ce dans le plus grand des silences, avec une hausse corrélée à la puissance de la carte. Plus elle déboite, plus le prix monte en valeur absolue, on reste dans une fourchette de 4 à 6 % grosso modo. Voilà les nouveaux prix.

modèle FE prix avant prix après RTX 3090 1549 1649 RTX 3080 Ti 1199 1269 RTX 3080 719 759 RTX 3070 Ti 619 649 RTX 3070 519 549 RTX 3060 Ti 419 439

Il manque des références, comme la RTX 3060 ou la RTX 3080 12 Go, mais ces deux cartes n'existent pas en tant que Founders Edition. Le plus gros malus est accordé à la RTX 3090, les augmentations restent potables. Même si nous regrettons cette action, NVIDIA n'a pas vraiment besoin de ronds tellement il en mange, il reste quand même mesuré et propose encore les cartes les moins chères du marché. On est loin des tarifs appliqués par les grossistes et revendeurs, auxquels s'ajoutent des frais de transport qui explosent, mais nous doutons que le caméléon vendait à perte ses cartes malgré tout. Ce que nous aimerions, c'est que les partenaires baissent leurs prix, indécents et irrespectueux, vu que c'est eux qui drainent la très grande majorité des cartes vendues sur le marché. Vivement la mort de l'Ethereum !