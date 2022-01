Rainbow Six Extraction est arrivé. Ce jeu en coopération d’un à trois joueurs vous propose d'accomplir des missions variées et diverses dans un monde infecté de monstres, nommés Archéens. Chaque membre de votre équipe touché devra être évacué pour retrouver sa place en tant que joueur actif, d'où le "Extraction" du titre. Le moteur utilisé est l'Anvil Next, connu de chez connu dans les studios d'Ubisoft, il est loin le temps de Puffy's Saga sur Atari et Amiga ! Le test d'aujourd'hui permet d'avoir une idée des performances du jeu sur plusieurs cartes graphiques, en sachant que le jeu gère le DLSS, chose annoncée par NVIDIA au CES cette année.

En 1080p, ça carbure bien sur toutes les cartes, on note une minime avance de la RTX 3080 Ti sur la RX 6900 XT, majorée par le DLSS, mais dans cette définition, il n'apporte pas de confort supplémentaire dans la mesure où on est déjà largement au-dessus des 240 images par seconde. En bas, la GTX 1070 et ses 90 ips font bonne figure, la RX Vega 56 se positionnant entre GTX 1080 et RTX 2060 SUPER. En 1440p, le classement ne change pas, les moyennes chutent quand même, mais restent très hautes, la GTX 1070 passant à 57 ips quand même.

Enfin, en UHD, le DLSS apporte un confort, et c'est d'autant plus vrai que la carte est basse dans le classement, la RTX 2060 SUPER par exemple gagne 50 % et passe de jouable et bien jouable, l'expérience n'est pas la même de 40 à 60 ips ! Au final, c'est quand même bien ficelé, techniquement c'est pas mal et ça mouline bien sur toutes les cartes, et sur celles non représentées et plus faibles que la GTX 1070, vous pouvez toujours activer divers leviers pour jouer sur les options (les ombres pompent souvent pour rien), ce qui reste le meilleur moyen de gagner quelques images quand la carte ne fait pas de DLSS ou ne peut pas profiter, pour quelque raison que ce soit, d'upscaling type FSR ou NIS.