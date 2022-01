no ragotz

Si vous avez décidé (ou besoin) de changer de carte graphique en ce début d’année, alors les perspectives ne sont pas vraiment glop. En effet, la dernière RX 6500 XT de chez AMD a donné le ton : la pénurie est belle est bien toujours présente, et il va falloir raquer pour avoir des performances confortables, offre et demande obligeant. Si la concurrence verte ne tardera pas à arriver avec la RTX 3050, nous nous attendons toutefois à un constat similaire — même solution, même résultât. Reste encore la carte Intel, mais les signaux mitigés de ce début d’année ne sont, eux aussi, guère encourageants.

Pour autant, de nouveaux acteurs pourraient bien arriver sur le devant de la scène, élargissant ainsi l’offre... tout du moins, en Chine. En effet, trois firmes se sont révélée l’an passé, avec des projets plutôt costauds au vu du retard technologique dont elles partent : Innosilicon, Jingjia Microelectronics et Biren Technology.

Hé bien, pour 2022, les choses devraient se corser : chez Innosilicon, il est question de 5 nm pour la série Fantasy, qui se munira de Ray Tracing avec des performances proches d’une NVIDIA T4 — un bon vieux TU104 de 2070 Super. Avec une telle fonctionnalité, difficile d’imaginer la boite passer à côté du jeu ; mais de là à savoir ce qu’il en sera en Europe, mystère.

Chez Jingjia Microelectronics, la série JM9 est censée arriver cette année, mais les informations sont encore rares : il serait question de cartes 20 % plus lentes qu’une GTX 950 : pas de quoi casser trois pattes à un canard. Quant à Biren, le BR100 en 7 nm TSMC a déjà été annoncé en octobre dernier... sans plus de précisions sur les performances.

Difficile d’y voir encore une alternative crédible aux ténors du genre, notamment sur les plans de la distribution physique et du développement des pilotes ; sans compter la propension de la Chine à développer pour son marché interne en priorité. Cependant, la porte ne semble pas totalement fermée pour une distribution à plus grande échelle dans les années à venir une fois les produits davantage compétitifs et fiables. Rendez-vous en 2025 pour un test ? (Source : DigiTimes)

