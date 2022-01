Durant le CES, Intel avait annoncé Q1 2022 pour ses cartes Arc Alchemist. Alors qu'on aurait plutôt pensé que le géant profiterait de cette lucarne pour dévoiler ses cartes, manifestement on les voyait trop beaux parce qu'ils ne sont pas prêts chez les bleus. C'est la conclusion qui s'impose à la vue de la mise à jour en mode "ninja" du site web dédié à Arc Alchemist. En décembre dernier, on y lisait bien Q1 2022, alors qu'aujourd'hui, on y lit 2022, le "Q1" ayant sauté dans l'histoire.

Ceci n'est pas une erreur de mise à jour, parce que le Q1 a également sauté dans un récapitulatif de description Arc, c'est donc parfaitement intentionnel et délibéré. Ça signifie surtout que ce n'est pas prêt, et qu'à force de repousser, Intel va finir par se palucher RDNA 3 et Lovelace quelques mois plus tard, à un moment il aura toutes les peines du monde à être compétitif sur le plan des performances, on ne s'attend pas à mieux côté pécuniaire, ce n'est pas dans l'ADN des bleus d'être généreux. Il est possible qu'Intel découvre, avec ce marché GPU, la notion de prix attractif face à des perfs en retrait face à la concurrence.

En coulisses, il se pourrait que ça sorte le 10 mai prochain, Intel ayant a priori programmé sa conférence dématérialisée maison VISION à cette date.

Bah oukilé le Q1 ?