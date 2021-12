La RTX 3080 Ti s'apprête à débarquer sur le marché du portable gaming. Il s'annonce comme étant le GPU le plus puissant jamais sorti pour ces petites boites de métal, avec les avantages et inconvénients liés à cette débauche d'énergie. Si le GA103S est suspecté d'être celui qui donne vie à cela, il aurait 7424 cuda cores FP32. En outre, il embarquerait aussi 16 gigots de GDDR6 à 16 Gbps sur bus 256-bit. Enfin, le TGP serait de 175 W.

Par rapport à la RTX 3080 portable, ce serait donc plus performant, avec plus de cuda cores, et une bande passante supérieure puisque le 3080 est à 14 Gbps par puce. Pour terminer, le TGP ne serait que de 10 W supérieur, mais nous sommes d'accord pour reconnaitre qu'il sera chaud d'évacuer une telle quantité de puissance transformée en joules et donc en température dans des châssis peu qualitatifs.

NVIDIA avait déjà demandé de la transparence aux constructeurs de portables, notamment les fréquences de fonctionnement qui sont liées à la qualité du refroidissement et donc du châssis. Par cette manœuvre, le caméléon voulait faire cesser cette pratique qui consiste à mettre un gros GPU dans un châssis au rabais, au risque d'avoir des perfs faméliques moins bonnes que les GPU de gamme plus basse mieux exploités. Nous verrons comment sera exploitée cette RTX 3080 Ti qui s'offre le luxe d'avoir plus de VRAM que sa soeur sur desktop ! (Source VDCZ)