Ce n'est pas le format le plus prisé ni le plus représenté sur le marché des dalles 21/9, mais le 30" n'est pas encore mort. Certes, il souffre la comparaison avec les 34" dominants, mais il a l'avantage de ne pas être trop gros, et s'accommode d'espaces plus exigus. Pour autant, techniquement, il n'est pas sacrifié. ASUS lance son XG309CM, dalle Fast IPS affichant 2560 x 1080 pixels, donc parfait pour des GPU mainstream, même ceux des générations passées.

Le temps de réponse de gris à gris est donné pour 1 ms, la luminosité est à 300 cd/m², le contraste 1000:1, le spectre sRGB est couvert à 100 %, il est anti-scintillements et anti lumière bleue, il est HDR10 bien que cette norme ne pèse au final plus très lourd face à la certification de VESA, il incorpore 2 enceintes de 2 W pièce, il a un DP 1.2, un HDMI 2.0, un hub USB 3.0, un USB Type-C. Il monte sur 11 cm ,s'incline d'avant en arrière de -5 à 20°. Enfin, il a des fixations VESA 100 pour le coller au mur.

Mais il a surtout quelques trucs en plus. Il est FreeSync Premium et G-Sync Compatible, avec un VRR à 220 Hz. Il possède un switch KVM, qui permet de partager entre deux PC le clavier, la souris, et bien sûr l'écran. Il n'a pas encore de prix, mais avec ASUS, on sait par nature que ce ne sera pas du tout bon marché !