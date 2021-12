Skyrim, le dernier épisode de la saga TES - on ne compte pas le sketch des épisodes Online - a fêté ses 10 ans en novembre. Par nature, les TES sont des jeux solos, longs, au calme, mais il faut croire que le business plan des TES online et leur rentabilité pousse Bethesda à ne pas se casser la nénette pour sortir l'épisode suivant, teasé en 2018 déjà ! Depuis, Microsoft a racheté Zenimax et donc Bethesda, l'espoir n'est donc pas vain pour ceux qui attendent les nouvelles aventures dans Tamriel. La richesse du moteur maison, c'est sa capacité à gérer un nombre incalculable d'éléments et objets, pour autant le rendu 3D est devenu vieillot, les multiples mods qui le rendent superbe ne masquent pas la pauvreté de la géométrie des décors et environnements.

Et si Skyrim avait été fait avec l'Unreal Engine 5 ? En voilà une idée amusante et saugrenue ? Quand on sait que Lumen gère les éclairages, et qu'ils ont une part importante dans le jeu, ça pourrait être sympa. En pleine phase de maitrise du moteur, un développeur/moddeur a fait cette bascule. Certes, ça manque de vie, puisqu'il n'y a personne dans ce transfuge de Rivebois, mais ça donne une idée de ce que ça pourrait donner. Et c'est franchement sympa !