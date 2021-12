En dépit de l'arrivée des GPU LHR chez NVIDIA, le minage est une histoire qui n'en finit malheureusement pas et nombreux sont ceux qui n'ont de cesse de chercher la bonne parade pour pouvoir continuer à miner comme avant, et faire bon usage des dernières grosses puces du Caméléon. Parait-il que les mineurs ont maintenant découvert un moyen pour récupérer une partie des performances perdues en minage avec une RTX 3080 Ti. En fait, certains utilisateurs — comme le redditeur @bravo_char — spéculent que certaines RTX 3080 Ti possèdent une limite de puissance secrète s'activant dès qu'une sollicitation importante de celle-ci est détectée, ceci étant une caractéristique typique de la charge de travail du minage en général, mais aussi du rendu 3D en haute résolution... Ou peut-être s'agit-il d'un simple bug ? Celui-ci serait marqué par des variations importantes de la fréquence du GPU lors d'un usage important de la mémoire, suggérant l'effet d'un throttling, alors que la carte serait pourtant loin de dépasser son TGP.

En tout cas, alerté par plusieurs plaintes d'utilisateurs sur son forum, EVGA aurait pris en main le « problème » et fait le travail nécessaire pour le corriger via un nouveau VBIOS. Une fois la mise à jour effectuée via Precision X1 (il faut aussi désactiver le support CSM et Fast Boot dans le BIOS de la mobale), des gains notables auraient pu être observés pour le hashrate en minage d'Ethereum. EVGA est a priori le seul à avoir offert une telle mise à jour, ce qui laisse la question en suspend du statut de ce « bug » avec d'autres cartes. Mais des utilisateurs de RTX 3080 Ti provenant d'autres marques et souffrant apparemment du même problème n'auraient pas hésité un instant à expérimenter le flashage de leur(s) carte(s) avec un VBIOS « corrigé » de RTX 3080 Ti de chez EVGA, parfois avec succès, parfois moins. Attention, flasher un VBIOS est de manière générale déjà une opération à risque à ne surtout pas effectuer à l'aveuglette, mais celle-ci l'est d'autant plus si l'on utilise le firmware d'un autre modèle et d'une autre marque. Et quand bien même l'opération serait réussie, cela ne voudra pas toujours dire que la carte le vivra très bien à l'usage. M'enfin, tant mieux pour les mineurs.

D'un autre côté, l'intervention d'EVGA pourrait suggérer qu'il s'agit en réalité d'un vrai bug avec certaines RTX 3080 Ti, plutôt qu'une limitation volontaire mise en place par NVIDIA, auquel cas on imagine que le fabricant ne se serait peut-être pas permis cette correction. Du coup, on serait tout de même curieux de savoir si celui-ci peut aussi avoir un impact sur les performances lors d'un usage « normal » de la carte... (Source : Tom's, Reddit, YouTube)