La MX550 est l'héritière des GPU d'entrée de gamme, à orientation portable, signée NVIDIA. Au départ, il y eut la MX150, d'origine Maxwell, puis la MX250 tendance Pascal, MX350 d'origine Pascal puisque renommage de sa soeurette, suivie quelque temps plus tard de la MX450 à base Turing (dérivée de la GTX 1650), et voici venir la MX550. Comme on s'en doute, son créneau reste le même. Ce qui changerait, puisque rien n'est officiel, c'est son architecture puisque les verts auraient fait glisser la référence vers Ampere et son GA107. Elle aurait 2048 cuda cores via 16 CU, serait cadencée à 1500 MHz, et serait épaulée par 2 p’tits gigots de mémoire que l'on imagine être de la GDDR6. Il n'y a pas de raison que le bus 64-bit s'efface, mais ça reste une hypothèse.

Si vous voulez savoir son potentiel en performance, sachez que la belle a été intégrée dans un LENOVO à paraitre, et il en ressort que la MX550 est 15.3 % plus véloce que la MX450 sur un test OpenCL Geekbench. Sans que cela ne donne une quelconque idée en jeu, on s'attend quand même à mieux, sinon c'est à désespérer. Surtout que derrière, puisque la MX550 devrait avoir un TDP de l'ordre de 50 W, il y a Intel et ses Arc Alchemist dont on vous touchait deux mots samedi, sans oublier l'éventuelle RX 6400 qui pourrait toucher le même marché. Voilà une bonne guerre qui se prépare sur l'entrée de gamme GPU Discrete portable.