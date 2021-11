Alors qu'on semblait se diriger simplement vers un doublement de la VRAM de la RTX 2060 originelle, voilà que VDCZ jette un pavé dans la mare. Pour rappel, la RTX 2060 possédait 1920 cuda cores, et 6 Go de GDDR6 14 Gbps sur bus 192-bit. Finalement, d'après la source, le TU106 de la nouvelle venue possèderait 2176 cuda cores, soit autant que la RTX 2060 SUPER. La différence entre les deux proviendrait de la configuration VRAM, 8 Go de GDDR6 à 14 Gbps sur bus 256-bit contre 12 Go de GDDR6 14 Gbps sur bus 192-bit. On aurait donc un mélange de toutes les RTX 2060 parues jusque-là : les cuda cores de l'un et l'architecture VRAM de l'autre, avec ce doublement jusqu'à 12. C'est donc mieux qu'escompté, exception faite du TDP qui serait à 184 W, soit 9 de plus que la RTX 2060 SUPER, et 24 W de plus que la RTX 2060. Son turbo serait à 1650 MHz comme la SUPER.

Si les prix actuels n'incitent pas à l'enthousiasme, voilà que payer un peu plus cher pour avoir une RTX 2060 mi-SUPER, mi-originelle passe mieux qu'un simple doublement de mémoire vidéo. La disponibilité est prévue pour le 7 décembre, nul doute que dès la mise en vente, il va y avoir une rafle. Car il n'y a pas de raison que les mineurs la boudent, et qu'elle échappe à la pénurie de composants constitutifs, et que son transport par container soit à prix discount. Mais au moins pour du FHD, voire QHD dans de bonnes conditions, ça fait toujours une carte de plus dans un marché où il n'y a rien.