Nous savons ce que valent les Alder Lake K et KF depuis quelques semaines. Vous pouvez retrouver l'article dans nos colonnes si vous ne l'avez déjà fait, ou si vous souhaitez le peaufiner un peu plus. Mais en janvier prochain, au CES très certainement, Intel devrait lancer les puces non K ni KF, à savoir les sans suffixe ou les F. Un membre d'un forum chinois a posté les photos des i9-12900, i5-12600, 12500 et 12400. Mais pas seulement, les CPU-Z associés sont là, et il apparait alors très clairement que les Core i5 qui sont situés sous les 12600K et KF, c'est-à-dire tous les autres processeurs dits inférieurs, n'ont pas de coeurs-E.

Nous nous en doutions franchement, le 12400 que nous avions testé en était dépourvu, mais cette fois on le voit pour le 12600, ce qui confirme ce que nous pensions initialement. Par contre, le 12900 étant situé au-dessus, même sans coefficients débloqués, possède bien ses 8 coeurs-P et 8 coeurs-E, pour un total de 24 threads.

Il se pourrait que le 12900F, donc dénué d'iGPU, ou plus vraisemblablement avec un iGPU HS ou désactivé, soit une bonne affaire pour qui veut le flagship, sans avoir la conso et la chauffe, d'ordinaire ils montent moins haut que les K, sont des CPU moins triés. Affaire à suivre !