AMD n'en a pas fini avec le déploiement de RDNA 2, un an après son introduction, déjà ! Les deux cartes qui devraient arriver complèteraient la gamme vers le bas, puisqu'en haut, c'est l'embouteillage de gros cubes. La RX 6500 XT aurait un NAVI 24 et 1024 unités de calcul, 16 Mo de mémoire cache Infinity, et 4 gigots de GDDR6 sur bus 64-bit. Elle aurait besoin, en outre, d'un connecteur d'alimentation, que l'on peut imaginer comme étant un 6 broches, la RX 6600 avec ses 1792 SP a un 8 pins et 132 W de consommation.

Utilisant un petit NAVI 24, ce qui est un pléonasme parce que par nature le NAVI 24 ne peut être que petit, la RX 6400 passerait à 768 unités de calcul, garderait les 16 Mo d'Infinity Cache, les 4 Go de GDDR6 sur bus 64-bit, tandis que sa conso estimée à moins de 75 W lui permettrait de se passer de connecteur d'alimentation supplémentaire. Les deux cartes seraient pressenties pour être lancées durant Q1 2022, avec quand même des tas d'interrogations à leur sujet. Quelles performances en FHD ? Et quel prix surtout ? Si les réponses sont positives à l'égard des deux modèles, ça sera intéressant, mais de toute manière, aujourd'hui, on n'achète pas par envie ou besoin, mais par nécessité et souvent en subissant complètement la folie ambiante. (Source VDCZ)