Si l’organisation générale des cartes de la série Intel Arc sont déjà connues grâce aux multiples rumeurs — une version à 128 EU, la plus petite, ainsi qu’une version équipée de 512 de ces EU seraient au programme, le reste de la gamme s’intercalant entres ces deux extrêmes — un domaine semble moins certain : le sous-système mémoire. En effet, pour le cas de la plus petite de la gamme, la DG2-128, des rumeurs précédentes faisaient état de 4 Gio de VRAM en GDDR6, interfacés sur un bus 64-bit.

Or, voilà que notre champion YouTube des prédictions, a. k. a. Moore Law is Dead, vient de sortir de son chapeau magique décidément bien informé le chiffre 6. Six gigots minimum pour Thankgiving la future carte d’Intel, donc ; accessibles par une interface qui prendrait logiquement également de l’embonpoint avec 96 bits. En fait, la différence entre les deux PCB serait dû à leur cible : la version la plus dotée serait pour les PC de bureau, alors que la version plus allégée pour les ordinateurs portables. Cependant, ce bus devrait en théorie être capable de supporter seulement 3 Gio de mémoire graphique... mais rien n’a été dit ni même supputé à ce sujet par notre leaker.

Reste à savoir si cette décision n’a pas été prise au détriment du prix ; mais, de toute manière, il y aura au moins des mineurs pour acheter les précieux GPU le premier jour. Quant aux jeux, il va falloir prendre son mal un peu plus en patience avant d’obtenir des chiffres dignes de confiance. Rendez-vous au CES pour en savoir plus ? (Source : VideoCardz)

Petite en taille, mais pas tant que cela en puissance ?