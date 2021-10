Depuis l’annonce des futurs noms des puces graphiques de la série Xe d’Intel, le web est resté plutôt sage à ce sujet, en se concentrant davantage sur le côté CPU, avec un Alder Lake qui se fait de plus en plus désirer. Or, voilà que les GPU bleus reviennent sur le devant de la scène avec un premier rendu d’Alchemist, concocté par une chaîne YouTube habituée de la chose : Moore’s Law is Dead. Comme à l’accoutumée, rien n’est encore officiel — d’où les inscriptions peu discrètes — mais la chose devrait toutefois permettre de situer a minima les attentes des potentiels acheteurs.

Si ce rendu reste dans la lignée d’un premier cliché réalisé en avril, à l’exception du coloris argenté sur le premier cité, certains détails sont plus accentués sur ces images plus récentes. Outre le double ventilateur bien classique et le radiateur qui semble en aluminium, nous distinguons deux connecteurs d’alimentation, un à 8 et l’autre à 6 broches, de quoi apporter maximum 300 W à la belle en respectant les normes usuelles. Face aux 350 W de la RTX 3090, cela explique le design plus simple, rappelant quelque peu la mode des GPU... 5 ans plus tôt.

Néanmoins, certaines finitions ne trompent pas : d’une part, la présence de LED (RGB ?) est indubitablement liée à notre bonne jeune décennie 2020 ; intégré sur le logo de la tranche de la carte et dans l’emplacement des deux moulins. Pour le reste, la carlingue semble métallique (aluminium brossé ? Illusion due au rendu ?) et munie d’une backplate noir mat plutôt sobre. Reste à voir ce que les 512 unités d’exécution Xe ont dans le ventre une fois connecté à une mémoire graphique rapide : mais pour cela, il va falloir encore attendre jusqu’au milieu 2022 ! (Source : VideoCardz)