Alors que les fuites concernant les rouges concernent plutôt des obscurs produits prévus pour 2023-2024, chez Intel, les choses sont plus concrétées. Après avoir (mystérieusement) appris que la série Arc Alchemist ne serait pas restreinte sur sa capacité à extraire des cryptomonnaies, voilà que de nouveaux rendus 3D se dévoilent.

Nous avions déjà eu droit à une version à double ventilateur le mois dernier, le tour est désormais venu pour une variante à un seul moulin. Pour décembre, le triple-fan sera-t-il au rendez-vous ? Une fois encore, ces modélisations nous proviennent de Moore Law is Dead, et serait vraisemblablement l’entrée de gamme des bleus : la version 128 EUs de Xe.

Ne vous détrompez cependant pas, la carte à beau avoir l’air légère, l’équerre n’en demeure pas moins un double slot : à voir si d’éventuels custom iront modifier cela pour des facteurs de formes plus réduits (qui a parlé de blower ?). Pour le reste, la qualité du rendu ne permet pas vraiment de juger des matériaux employés. L’aspect argenté plaide pour une carrosserie en aluminium, mais un tel placement serait surprenant sur de l’entrée de gamme. Quant au radiateur, difficile de trancher entre un simple bloc d’aluminium (toujours !) usiné ou une composition plus chiadée à base d’ailettes individuellement assemblées et de caloducs. Notez également l’absence de connecteur d’alimentation : un bon point pour la consommation du bousin... et un mauvais pour son overclock.

Bref, comme toutes les fuites, mieux vaut garder ses réserves, d’autant plus que ces modèles de référence ne seraient disponibles qu’au milieu de 2022. Voilà qui ne risque pas de faire reculer la pénurie dans l’immédiat ! (Source : NotebookCheck)