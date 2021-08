Vous l'avez remarqué avec le Neeed, les cartes Ampere et RDNA 2 sont en stock, et de manière continue, exception faite, comme toujours, des cartes de référence dont les drops ne font que trop peu d'élus au bonheur. Pour autant, les choses pourraient changer courant du mois de septembre. Selon un site chinois, ITHome, les partenaires du caméléon prévoiraient une grosse baisse de l'approvisionnement des GPU pour ces références-là, à savoir les RTX 3060 et 3060 Ti, bien que le GPU utilisé ne soit pas le même, GA106 et GA104. La chaine de production baisserait de 50 % en septembre, due à une résurgence du COVID dans les usines chinoises, qui seraient en partie fermées ou ralenties. VDCZ a eu vent, de son côté, que pas seulement ces deux références seraient impactées, mais toutes celles à base d'Ampere, d'une manière plus ou moins marquée selon les chaines de production.

Que dire de plus ? Les prix paraissent presque bons sur RTX 3060 et 3060 Ti actuellement, ils n'ont jamais été aussi bas, par exemple 529 € pour une RTX 3060 la semaine dernière, du jamais vu depuis le lancement de la carte. Les RTX 3060 Ti, quant à elles, ont des tarifs qui sont ceux des RTX 3060 il y a deux mois, preuve que ça chute, même si aujourd'hui ça stagne. Il n'est pas impossible même que ça remonte salement dans les jours qui viennent. À moins que les sources aient mal estimé la pénurie. On va pas y arriver bon sang !