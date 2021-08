Scaling CPU, 4 à 10 coeurs, what else ?

Le scaling CPU, c'est exploré à chaque génération de processeurs, et même de cartes graphiques. C'est toutefois intéressant puisque les certitudes d'hier ne sont plus forcément celles de demain, mais surtout, on parle de limitation d'un composant dans les performances, ludiques le cas échéant, pour une définition donnée, et un panel de jeux donné. On sait tous que les jeux ne tirent pas parti du CPU de la même manière, mais force est de constater que ces derniers ont dû évoluer avec la puissance requise depuis l'avènement des Ryzen 1000. La légende dit qu'un quadcore est insuffisant, mais il faut la mesurer dans le domaine d'influence du CPU, à savoir le 1080p. Il est logique, d'un point de vue protocole, que si on veut mettre ce point en, évidence, il ne faut pas jouer en 8k, là où le GPU limite complètement le framerate.

Techspot a pris une panoplie de CPU Comet Lake, les a mis à des fréquences et des configurations identiques, exception de la mémoire cache L3 différente, à une fréquence unique de 4.5 GHz, et le tout sous une RX 6900 XT en Full HD. Le but est de voir comment les petites puces peuvent limiter l'expérience vidéoludique depuis cette définition basse standardisée, et comment les plus grosses et puissantes peuvent au contraire la magnifier. Mais surtout, cela de voir le comportement très disparate des CPU avec les moteurs de jeux 3D, certains savent l'exploiter quand d'autres ne sont pas des champions, et surtout certains sont extrêmement dépendants du GPU, même une RX 6900 XT en Full HD !