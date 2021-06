La situation vis-à-vis de la disponibilité et des prix des cartes graphiques semble s'améliorer depuis quelque temps, avec notamment divers évènements marquants à travers le monde informatique. En effet, la Chine semble mettre un gros coup de frein au minage des cryptomonnaies, et combiné à une chute de la valeur du Bitcoin ou de l'Ethereum, cela fait plonger l'attrait des cartes graphiques pour les derniers mineurs en poste. Or, même si ce domaine est loin d'être le seul responsable, il reste un des facteurs importants dans cette pénurie, et il n'est pas impossible que la redirection de certaines lignes de production influence légèrement la tendance actuelle. C'est donc pour cela qu'une nouvelle rumeur se rajoute à l'équation, puisque NVIDIA pourrait fournir à nouveau en quantité suffisante les cybercafés, une des victimes de la pandémie et de la pénurie.

Comprenez bien que si ces établissements ne sont pas des plus populaires par chez nous, au sein de l'Asie du Pacifique ils sont omniprésents et très utilisés. La possibilité qu'ils puissent à nouveau se fournir en cartes graphiques RTX 3060 montre que les soucis se tassent progressivement sur le marché des GPU, en tout cas chez les verts. Ce modèle est particulièrement convoité dans les cybercafés, car il apporte suffisamment de performances pour jouer aux jeux compétitifs du moment tout en restant abordable et compatible avec les derniers AAA, une carte passe-partout qui est souvent vendue en grande quantité pour les établissements de jeux vidéo. Il ne restera donc plus qu'à attendre l'impact de ces actualités sur le marché européen, gardant espoir donc. (source : ITHome via Videocardz)

Probablement que le marché voit enfin le bout du tunnel sombre qu'il traverse actuellement.