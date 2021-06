Mardi dernier, AMD levait l’embargo sur une de ses fonctionnalités les plus attendues : le FSR, ou FidelityFX Super Resolution : concurrent du DLSS de NVIDIA, l’approche consiste toujours à réduire la définition de rendu (par exemple, tourner le jeu en 1080p pour un écran 1440p) afin d’améliorer les performances. Néanmoins et contrairement aux verts, les rouges se sont contenté d’une simple approche par shader ne faisant pas usage de machine learning, mais d’un algorithme déterministe plus simple de détection d’edge se plaçant en fin de la chaîne logicielle, juste avant le HUD et les autres effets rajoutant du grain.

Conformément à la stratégie commerciale d’AMD, ce FSR est entièrement open source et la frime firme se vante même en vidéo d’une intégration extrêmement simplifiée - moins d’un jour pour un développeur seul dans le cas de Forspoken, le prochain titre en date de chez Luminous Studio. Si cela s’apparente à un bon coup de pub, l’annonce du jour, elle, est bien réelle, et provient tout droit de chez Valve.

Chose promise, chose due : le FSR est désormais compatible avec le célèbre MOBA hérité d’un mod de Warcraft III : DOTA 2. Si la question, une nouvelle fois, de l’utilité du schmilblick peut se poser, cette fois-ci, la réponse est claire : le titre étant hautement compétitif, tous les moyens d’améliorer ses FPS sont bon, que vous soyez joueur professionnel comme amateur sur une petite patate portable. Ce qui tombe justement à pic, puisque toutes les cartes graphiques compatibles DirectX 11 / Vulkan sont supportées, ce qui inclue donc bon bon nombre d’APU, pas forcément taillés pour ce type d’usage. De plus, la solution est nativement supportée sous Linux : les drivers préexistants sont donc déjà parés pour ce support. Reste à voir si les autres studios seront aussi prompts à intégrer la technologie !