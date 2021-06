Sale période pour les joueurs. De tout temps, les séries spéciales ont attiré un public de passionné, souvent prêt à claquer un peu plus pour un produit rare. En cette période de disette rouge et verte, toutes les cartes sont rares, et en particulier les cartes de référence, AMD et NVIDIA, offrant, de très loin, le meilleur ratio prix/perf par un simple respect du MSRP. Même si le Neeed constate une plus grande quantité de cartes en stock, et des prix en légère baisse - on a eu de la RTX 3060 custom à moins de 600 € cette semaine - ça reste compliqué pour tous les joueurs. En ce sens, le bundle du jour proposé par les verts est bien, tourne autour de Doom Eternal, mais n'est pas financièrement intéressant.

Vous trouverez une RTX 3080 Ti FE, sans le moindre décoration ou stickers, bref avec 0 customisation. Dedans, il y a le jeu complet sans DLC, une mini figurine du slayer, un t-shirt DOOM Eternal en "RTX Titane" #konkomprendrienkesskecé, un tapis de souris à l'effigie du jeu de 90 x 40 cm, en prime les USA bénéficient de 100 $ de crédit sur le Bethesda Store, chose dont nous sommes privés ailleurs dans le monde. Le tout est facturé 1399 €. Quand on sait que la carte seule vaut 1199 €, le jeu 50, ça laisse une grosse marge pour un habit, un tapis et une figurine. Et on reste franchement sur notre faim, car finalement il n'y a pas de cadeau dedans, le prix final revient à payer chaque élément au détail. C'est décevant, quand on voyait la RTX 2080 Ti Cyberpunk, là le produit avait une saveur spéciale pour les passionnés. Mais qu'est-ce qui est passé par la tête du caméléon ?