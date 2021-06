Décidément, les rumeurs rouges ont le vent en poupe ces derniers temps, mais cette fois nous aurons le droit à une fuite qui semble plus fiable que les sorties d'un oracle de Twitter. En effet, depuis janvier de nombreuses rumeurs circulent suite à la sortie d'un brevet déposé par AMD, mettant en avant la construction de GPU en MCM (Multi-Chip Modules). Une évolution qui semble intéressante à première vue, mais qui impliquerait quelques difficultés sur la gestion des latences ou de la mémoire, et il conviendra aux constructeurs de devoir supprimer ces soucis afin de réaliser le même exploit sur les GPU que sur les CPU. Pourtant, de premières lignes de codes présentes dans le pingouin - des lignes officielles de chez AMD - parlent bien de GPU avec plusieurs dies, surtout avec l'apparition d'un patch spécifique sur l'utilisation de la mémoire.

On découvre donc qu'AMD opterait pour CDNA2 - donc, dans le monde du computing et non du gaming - pour une solution en MCM sur plusieurs dies, mais dont seul le premier référencé s'occupe de la gestion de la puissance de l'ensemble du GPU. En se basant sur les de brevets publiés par les rouges au sujet des GPU en MCM, cela signifie probablement que le premier die s'occupe de faire l'intégralité du lien avec le CPU, puis dispatche les informations avec les autres dies via un interconnect et/ou un cache, comme c'est le cas sur les CPU Ryzen. Cela n'est pas une grande surprise, et l'intérêt de ces GPU n'est pas pour le grand public, mais pour le computing pur.

Une telle structure sera donc propice au traitement en parallèle des taches, cela ne veut pas dire que ce sera la même structure sur les GPU gaming. Toutefois, les évolutions sur la construction en puces multiples et en chiplet évoluent de plus en plus, et les constructions en 2.5D et 3D pourraient réduire les problèmes de latence ou de débit au sein de l'interconnect. Bref, les informations deviennent de plus en plus intéressantes, mais c'est encore trop maigre pour confirmer ou non les rumeurs qui circulent sur RDNA3. (source : Coelacanth’s Dream, traduit du japonais)