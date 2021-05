Ce n'est pas encore officiel et ça reste donc bel et bien une rumeur, mais à ce stade cela parait plus qu'évident que toutes les étoiles seront finalement alignées le 1er juin prochain, jour de la keynote virtuelle de NVIDIA au Computex 2021, animée par le boss de GeForce, Jeff Fischer, avec son collègue Manuvir Das, directeur pour le groupe Enterprise Computing. Selon WCCFtech, c'est précisément ce jour-là qu'on nous laissera découvrir l'évasive et « tant attendue » RTX 3080 Ti, mais aussi la RTX 3070 Ti. Ensuite, il faudrait attendre le jour suivant pour les tests de la RTX 3080 Ti, puis encore un jour pour son arrivée dans le commerce. La RTX 3070 Ti pourrait se faire tester dès le 9 juin et vendre à partir du 10.



RTX 3080 Ti FE, existera, existera pas ?

La première servira en principe à compenser le fossé tarifaire entre le MSRP d'une RTX 3080 et d'une Titan RTX 3090, avec fort certainement 99 % des performances de cette dernière. Chez NVIDIA, cela pourrait donne une licorne FE positionnée vers les 1000 €, devant la licorne RTX 3080 FE à 719 € et derrière la licorne RTX 3090 FE à 1549 €. Chez les AIB, sauf surprise, ça voudra probablement dire qu'on aura désormais le choix d'une RTX 3080 Ti entre 1600 et 1800 euros, en tenant compte des prix pratiquement actuellement pour les 2 modèles adjacents. Ça donne envie, hein ? Quant à la RTX 3070 Ti, comme la GTX 1070 Ti en son temps, elle comblera le trou - de dimension variable entre une RTX 3080 et une RTX 3070, potentiellement pour un peu plus de 600 € dans le cas hypothétique d'une version FE. Bien entendu on imagine déjà que le MSRP sera ignoré sans pitié par les cartes des partenaires.

NVIDIA sera particulièrement attendu au tournant pour l'efficacité de son « Mining Brake 2.0 », autour duquel le constructeur à tout de même assez communiqué. On sait déjà que la mesure n'est pas prévue pour les FE, mais est-on finalement sûr qu'il y aura bien des FE pour ces deux nouvelles références ? La réponse est non. Après tout, il n'y a pas eu de RTX 3060 FE, qui est pourtant le dernier GPU desktop en date chez NVIDIA, ce qui était en soi déjà une rupture des habitudes du Caméléon. Ce dernier a aussi rappelé que les FE sont à la base prévues pour une "production limitée".

De ce fait, l'absence confirmée d'une transition vers les variantes LHR pourrait aussi tout simplement signifier que la fin des Founders Edition est relativement proche pour la génération RTX 30, qu'elles sont peut-être même déjà EOL pour certaines d'entre elles, ou sur le point de l'être. Après tout, on imagine mal NVIDIA tant vanter sa fameuse contre-mesure contre le minage pour « rendre les GeForce aux joueurs » et faire vendre des GPU LHR uniquement par ses partenaires, sans en faire de même pour son offre maison. En tout cas, la logique nous échapperait un peu... Vendre des "cartes vitrines" bloquées au prix conseillé ne doit pas être ce qu'il y a de plus rentable non plus en ce moment, cartes qui arrivaient de toute façon déjà au compte-goutte. Alors autant finir ce qu'il reste de puces Ampere originelles et préparer la suite, comme un vrai refresh ?