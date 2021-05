Taratatadadum, Intel est fier de vous annoncer aujourd’hui une grande nouvelle : ça y est, les processeurs en 10 nm SuperFin de la firme sont disponibles pour le grand public dans des versions compétitives par rapport à AMD ! Certes, ce n’est pas une grande nouvelle, étant donné que l’information avait déjà fuitée la semaine dernière, mais il est bon — pour une fois — de constater que les bleus sont capables de suivre leur emploi du temps.

Côté caractéristiques, les 5 modèles déjà connus sont au rendez-vous, toutefois épaulés de 5 autres analogues côté pro : 2 Xeons, un i9, un i7 et un i5, de caractéristiques similaires :

Modèle Coeur / threads Frequence Base (selon TDP) Fréquence Boost (tous les coeurs) Fréquence Boost (1 coeurS) Cache vPro Intel Core i9-11980HK 8/16 2,6 GHz (@45 W) 3,3 GHz (@65 W) 4,5 GHz 5,0 GHz 24 Mio Non Intel Xeon W-11955M 8/16 2,6 GHz (@45 W) 2,1 GHz (@35 W) 4,5 GHz 5,0 GHz 24 Mio Oui Intel Core i9-11900H 8/16 2,5 GHz (@45 W) 2,1 GHz (@35 W) 4,4 GHz 4,9 GHz 24 Mio Non Intel Core i9-11950H 8/16 2,6 GHz (@45 W) 2,1 GHz (@35 W) 4,5 GHz 5,0 GHz 24 Mio Oui Intel Core i7-11800H 8/16 2,3 GHz (@45 W) 1,9 GHz (@35 W) 4,2 GHz 4,6 GHz 24 Mio Non Intel Xeon W-11855H 6/12 3,2 GHz (@45 W) 2,6 GHz (@35 W) 4,4 GHz 4,9 GHz 18 Mio Oui Intel Core i5-11400H 6/12 2,7 GHz (@45 W) 2,2 GHz (@35 W) 4,1 GHz 4,5 GHz 12 Mio Non Intel Core i7-11850H 8/16 2,5 GHz (@45 W) 2,1 GHz (@35 W) 4,3 GHz 4,8 GHz 24 Mio Oui Intel Core i5-11260H 6/12 2,6 GHz (@45 W) 2,1 GHz (@35 W) 4,0 GHz 4,4 GHz 12 Mio Non Intel Core i5-11500H 8/16 2,9 GHz (@45 W) 2,4 GHz (@35 W) 4,2 GHz 4,6 GHz 12 Mio Oui

Rien de spécial en ce qui concerne les modèles, si ce n’est une multiplication parfois inutile des références... et l’absence de fréquence de base officielle, désormais liée au TDP configurable : de quoi embrouiller toujours plus le consommateur ! Côté plateforme, ce Tiger Lake reprend les fondamentaux du haut de gamme : PCIe 4.0, Thunderbolt 4, USB 4.0 et 44 lignes PCIe en tout. Pour l’iGPU Xe, Intel a freinée par rapport aux 96 EUs de Tiger Lake-U, en ne propose plus que 32 unités au maximum, cadencées à 1450 MHz en boost (et 350 MHz de base) : un choix tout à fait cohérent avec la clientèle cible (un GPU dédié étant plus que courant pour une machine de jeu de cette envergure). Reste à voir quels modèles seront proposés à la vente, car c’est bel et bien sur l’intégration finale dans une machine que les comparaisons réelles s’effectuent. À vos portefeuilles ?