Malgré la puissance de calcul intéressante des cartes Ampere, le choix peu justifiable de NVIDIA de fournir que 8 Go de GDDR6 sur les RTX 3070 et 3060 Ti semble étrange, d'autant plus que la récente RXT 3060 se retrouve bien avec 12 Go de GDDR6. De ce fait, un modder russe plutôt connu, VIK-on, a décidé de customiser une carte Palit RTX 3070 d'une manière un peu extrême : remplacer les puces de 1 Go de GDDR6 par des puces de 2 Go. Bien entendu, le monsieur est un expert qui dispose du matériel et des compétences nécessaires à l'opération, donc cela n'est pas à faire chez vous, sauf si vous êtes du même gabarit. À savoir, ce n'est pas sa première tentative, puisqu'il avait déjà essayé de faire la modification sur une RTX 2070, sans trop de succès toutefois.

En plus de changer les puces, il procède à la révision des pistes du PCB afin de configurer correctement le GPU, indiquant qu'il s'agit non pas de puces Samsung de 1 Go, mais des puces Samsung de 2 Go, permettant une bonne gestion par le contrôleur mémoire. Dans la première vidéo, nous pouvons voir que les performances et la stabilité sont dégradées par le changement, mais un de ses abonnés lui a fourni une solution afin de régler ce souci. Ainsi, un simple passage sur le logiciel EVGA Precision pour régler la fréquence de la mémoire et voilà, la carte fonctionne comme prévu, avec un léger gain visible comparé à une version 8 Go.

Comprenez qu'ici le but n'est pas forcément de gagner quelques pourcentages de FPS en plus, mais plutôt de montrer que l'opération est possible sans pour autant changer le GPU, et de montrer que NVIDIA aurait pu effectuer ce changement plus tôt. Une version 16 Go serait donc possible, sans à avoir à attendre une version Ti de la carte, mais à savoir si le géant vert voudra bien le faire ou non. Peut-être que l'arrivée de la RX 6700 XT dans les prochains jours fera changer d'avis le géant vert.