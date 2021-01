Alors que le débat sur la quantité de VRAM à intégrer au sein des cartes graphiques de dernière génération fait rage, voilà une RTX 2070 dotée de 16 Go de GDDR6. Avant de se poser des questions, sachez que cette carte n'est pas à vendre, et qu'elle n'est pas une manoeuvre désespérée du caméléon. Il s'agit en fait d'une modification par un bricoleur d'une RTX 2070 classique, mais un bricoleur équipé ! VIK-on, puisque c'est son nom, a acheté pour grosso merdo 200 dollars 8 puces de 2 Go de GDDR6 d'origine Samsung sur Aliexpress, alors que sa carte initiale en avait 8 de 1 Go estampillées Micron. Autre point, il a acquis quelques plans d'électronicien pour mener à bien son entreprise.

Après avoir enlevé les puces originelles avec la chaleur, il a modifié quelques résistances et placé ses nouveaux modules. Le démarrage a apporté une bonne surprise, le firmware de la carte a bien reconnu les 16 Go. Pour la mettre à l'épreuve, Furmark est passé, mais crashait régulièrement, preuve de l'instabilité de la RTX 2070. Pour poursuivre dans cette optique d'évaluation des performances, il a fait un 3D Mark TimeSpy. Là, il a topé 6176 points au Graphic Score quand une RTX 2070 débite 8800 points. Manifestement, la greffe a pris techniquement, mais elle est en phase de rejet. Dommage, l'idée était bonne !