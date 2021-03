Après une entrée fracassante dans le sondage mensuel du matériel des joueurs selon Steam, voilà que le nouveau venu se taille désormais le haut du podium, un mois après seulement. Une situation inédite, certes, mais il faut dire que les lancements de casques bon marché et de qualité se font rares, expliquant en partie le succès de l’Oculus Quest 2. Pour le reste, le plus grand changement d’une tête de liste se situe dans le CPU embarqué, où les quadcores physiques (41,95 %) perdent 0,99 % : rien de bien palpitant, en somme.

Nénanmoins, une des faiblesses de ce tout-en-un résidait dans son taux de rafraîchissement. Initialement limité à 72 Hz, une première mise à jour avait fait monter par défaut ce chiffre à 90 Hz, un nombre déjà respectable, mais des bruits de couloir mentionnaient un 120 Hz prochain, éventuellement pour avril... Que nenni, mes chers ! En effet, sur le plan d’action de la firme, le support expérimental de cette fréquence vient d’être repoussé à Q2 2021, avec un taux de confiance lui aussi rétrogradé à « bas ».

Cela n’est guère surprenant — dans le monde du hardware, rares sont les produits à bénéficier d’une mise à jour aussi significative après leur sortie officielle et sans changement interne. Autant dire que nous restons sceptiques sur les capacités du bousin, notamment au niveau de la chauffe et de la durée de vie de la batterie, deux arguments déjà avancés par la firme pour justifier de la limitation à 90 Hz de la dalle, pourtant 120 Hz en sortie d’usine ; sans compter que très peu de titres devraient pouvoir tourner aussi rapidement sur le SoC ARM intégré, tout aussi puissant qu’il soit — un Snapdragon XR2, pour rappel. Rendez-vous au prochain semestre pour de plus amples informations ! (Source : UploadVR)