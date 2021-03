Nouveau mois, nouvelles interrogations bien légitimes. Si vous vous souvenez du mois dernier, nous avions observé un beau rebond des prix des puces de 512 Mo constitutives des barrettes que nous connaissons, avec une flambée plus marquée pour la DDR3 que la DDR4, ce qui était inédit depuis des années. Nous abordons mars 2021 inquiets, et nous allons voir si nous avions raison, ou pas, de l'être !

Intéressons-nous d'abord à la DDR4. Ça a bien monté, c'est indéniable, et nous voici revenus aux tarifs pratiqués en mars 2019, qui étaient bons sans être exceptionnels, mais ils passaient bien parce que l'année d'avant, 2018 donc, avait été la pire de longue date. Cette hausse se ressent très bien sur les kits chez les revendeurs, bien que l'on trouve quelques opérations spéciales qui maintiennent les prix à des niveaux sympas, comme 2x8 Go de DDR4 3600 C16 à moins de 100€ le kit.

Si on glisse sur la DDR3, c'est pire que le mois dernier et que la DDR4. Elle est à un niveau proche de son maximum observé en janvier 2018. Il faut dire qu'elle est en fin de vie, et qu'il est fort probable que les usines produisent moins de ce type de RAM, ce qui mécaniquement fait monter les prix. Avec l'approche de la DDR5, il ne lui reste plus grand-chose, hormis dans le cadre de renouvellement suite à panne, mais à ce compte, elle finira par grever trop l'enveloppe finale... comme en 2018 !