Nvidia a dévoilé la RTX 3060 lors du CES, qui aura été marqué par une grande pauvreté technologique cette année. Pour rappel, le caméléon est resté très évasif sur le contenu de sa carte, hormis des chiffres clé qui n'aideront pas tant que les tests ne seront pas là. 13 shaders TFLOPS, 25 RT TFLOPS, 101 tensor TFLOPS, un bus mémoire 192-bit et 12 Go de GDDR6. Les rumeurs initialement voyaient 3840 cuda cores, mais il semblerait que ce soit plutôt 3584, alors que la GDDR6 serait à 15 Gbps, compensant du coup un tout petit peu la perte de largeur du bus mémoire par rapport à la RTX 3060 Ti.

Selon VDCZ, au 19 février, les partenaires devraient être en mesure d'envoyer des samples presse aux rédactions pour qu'elles puissent faire les tests. Ces derniers seraient disponibles au 28 février (ou possiblement une paire de jours avant puisque le 28 est un dimanche), avec une disponibilité qui devrait être synchronisée. Il y a une chance de voir un peu plus de cartes au lancement, puisque la RTX 3060 utiliserait un GA106, elle serait la première à inaugurer ce GPU moins gros que les autres, il en rentrerait forcément plus par wafer. Le prix est de 329$, on verra ce que les partenaires en feront, le tordant et l'allongeant, ou le respectant ?

Hey, what did you expect ?