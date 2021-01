Avec la démocratisation des jeux informatiques et l’établissement d’une industrie liée aux biftons brassé par leurs acteurs principaux, nous avons pu assister à la création de nombreuses entreprises et produits plus ou moins loufoques... Et c’est exactement de l’une d’entre elle dont il est question aujourd’hui, RTFKT, ou Artifact si vous prononcez ces lettres à l’américaine.

Que peut donc bien faire cette firme ? Hé bien, cette dernière s’est spécialisée dans la modélisation de collectibles pour les jeux vidéo, en particulier les chaussures, avec, de temps à autre, des réalisations physiques, tout en utilisant la réalité augmentée et la blockchain. Si cela vous botte (ahahah), RTFKT est davantage active sur son Instagram, plus propice au partage de contenu multimédia ; mais ce n’est pas — et de loin — la seule chose qui nous a intrigués ici. Car une excentrique chaussure a semble-t-il trouvé son pied chez NZXT, et le partenariat qui en a découlé n’est autre qu’un PC qui, nous l’espérons, marchera super bien ; voyez plutôt :

La création vous impressionne ? Nous aussi, néanmoins les détails à son sujet sont très rares. Si nous apercevons un radiateur de RTX 3080 intégré dans la semelle ainsi que 4 barrettes de RAM ressemblant fortement à des Trident Z de chez Gaming Skills, nous restons plus dubitatifs sur le refroidissement, le petit moulin du carénage de la RTX de façade n’étant pas vraiment taillé pour un un PC aux ambitions vendues par la firme - du rendu 3D intensif. De plus, pour tenir dans un format aussi réduit, la mobale utilisée se doit d’être soit entièrement custom, soit au format mini-ITX, ce qui n’est pas du plus adapté pour des processeurs des plus gourmands, et l’alimentation demeure encore hors de vue. Rajoutez le RGB de rigueur, un AiO de la firme, très probablement un Kraken contrôlable par la CAM habituelle, dont l’affichage a également été dupliqué sur la partie supérieure de la chaussure, et vous obtenez un mod hors du commun. Reste à savoir ce qui sera fait de ce prototype : une éventuelle version de série, limitée et vendue à prix d’or ? Une participation à un concours ? Une récompense ? En tout cas, le modèle ne manque pas d’interroger, et c’est là que gît probablement son objectif premier ! (Et merci à Rondoudou pour la source !)