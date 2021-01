On se posait encore la question l'autre jour de savoir si Rocket Lake, aka la 11e génération Core, allait aussi pouvoir bénéficier du support du PCIe 4.0 en dehors des futures plateformes 500 (toutes, ou seulement Z590 ? Mystère...), en l'occurrence dans le cadre spécifique d'une association avec le chipset Z490, avec lequel la compatibilité avec la prochaine fournée d'Intel Core a d'ores et déjà été confirmée par la plupart des fabricants. GIGABYTE avait d'ailleurs été l'un des premiers à le faire, le constructeur avait confirmé le support de Rocket Lake pour ses cartes mères Z490 dans la foulée du lancement de Comet Lake, aka la 10e génération Core.

À ce moment-là, la marque n'avait néanmoins pas vraiment abordé le sujet du PCIe 4.0. On a pu constater par nos propres yeux que certains cartes mères Z490 de GIGABYTE (et MSI) possèdent bel et bien des puces PCIe 4.0, notamment pour les liaisons PCIe avec le CPU, mais pas pour les liaisons PCIe avec le chipset, a priori toujours en PCIe 3.0, tandis que d'autres constructeurs comme ASUS utilisaient encore uniquement des composants certifiés PCIe 3.0 (cela a peut-être changé entre-temps, par exemple avec des révisions des cartes mères).

Avec Comet Lake, peu importe l'un ou l'autre, l'IMC de cette génération n'est de toute manière pas compatible avec le PCIe 4.0 et cela concernait également son refresh prévu pour peupler la gamme i3 de la 11e génération. Avec Rocket Lake, cela voudrait toutefois dire qu'il pourrait donc en théorie être possible d'activer le PCIe 4.0 et d'en profiter pour les lignes reliant le CPU au GPU et aux SSD PCIe, du moins avec certains modèles de cartes mères Z490.

Eh bien, ce serait le cas chez GIGABYTE, qui vient de communiquer sur le sujet. Le constructeur explique qu'il a conçu ses cartes mères Z490 dès le départ pour supporter le PCIe 4.0 et confirme que la 11e génération pourra « parfaitement » venir s'y installer, et profiter de la compatibilité PCIe 4.0 avec les GPU et les SSD grâce au futur BIOS F20 ! Au passage, il s'agit aussi du BIOS qui activera enfin le Resizable BAR (aka Smart Access Memory chez AMD) pour les mobales Z490 et H470 - un support sur lequel MSI et ASUS ont déjà communiqué et agit concrètement depuis un p'tit moment. Quid du B460 ? Mystère. Par ailleurs, l'annonce sous-entend aussi que de PCIe 4.0, il n'y en aura pas dans la famille 400 ailleurs que sur le Z490.

Voilà, nous sommes donc fixé sur le statut des cartes mères Z490 avec Rocket Lake chez GIGABYTE, pour des CPU dont le constructeur fixe également à son tour le lancement en mars ! Attendons maintenant de voir ce que diront (ou pas) les autres constructeurs au sujet des leurs...