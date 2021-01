Thermaltake est bien connu pour ses boîtiers assez atypiques, comme le célèbre Core P3 ou bien le Core X5. Après nous avoir surpris avec l'intégration de ses Distroplates dans des boital très à la mode, le constructeur avait aussi passé son boîtier AH T200 en rose, une version plus colorée de son vaisseau alien. Si nous avions pu tester le Thermaltake View 51 TG l'année dernière, un produit assez fonctionnel, paré pour le watercooling, mais auquel il manquait quelques éléments bien pratique pour le rendre polyvalent, la marque lance désormais du ventirad. Oui, vous entendez bien, encore du refroidissement - c'est pas comme si c'était la spécialité - avec de nouveaux modèles THOUGHAIR aux moulins tout neufs.

Nous avons trois modèles qui viennent s'ajouter au catalogue de la société, avec un TOUGHAIR 110 au format top-flow, un 310 au format simple tour et enfin un 510 plus véloce, avec un ventilateur de plus. Au niveau des dimensions, le premier mesure 137,7 x 123,6 x 114,1 mm et les autres font du 123,6 x 71,7 x 159,5 mm ainsi que 123,6 x 98,8 x 159,5 mm (l'épaisseur du ventilos en plus quoi). Sinon, l'ensemble de la gamme possède quatre caloducs ainsi qu'une base en cuivre, les radiateurs sont recouverts d'un cache supérieur sobre ainsi qu'un revêtement nickel. Les moulins présents sur ces Thermaltake sont en 120 mm et pourront accélérer à 2000 tr/m pour un débit d'air de 58,35 CFM pour une pression statique de 2.41 mm H2O et des nuisances sonores de 23.6 dBA. Pour la dissipation Thermique, le modèle top-flow pourra assurer 140W alors que les deux autres au format tour pourront assurer de 170W à 180W pour la version push/pull. Il sera donc possible de maintenir au froid la plupart des processeurs du marché, vous ne serez pas vraiment limité sur ce point.

Esthétiquement ces refroidisseurs sont assez sobre et devraient passer dans la plupart des PC. La série embarque les derniers ventilateurs Toughfan Thermaltake et sera compatible avec l'ensemble des sockets modernes. C'est à dire que vous pourrez monter ces engins sur du LGA1200, 115X, 775 pour Intel et AM4, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2 chez AMD. Nous n'avons pas encore de date de sortie, mais nous savons que la marque souhaite proposer un tarif agressif sur cette ligne de produits. Le modèle 110 sera proposé à 34,99$, le 310 à 39,99$ et enfin le 510 pour 49,99$. À titre d'exemple, on pourrait les comparer au Deepcool GAMMAXX 400S ou bien au Hyper 212 Black Edition de chez Cooler Master. (Source : Thermaltake)