Si la technologie a du potentiel, elle n'est pas pour autant efficace systématiquement. Elle se généralise chez les constructeurs de cartes mères, et plutôt rapidement sur celles destinées à Intel et ses chipsets série 400. MSi, comme il l'avait fait pour les UEFI permettant d'accueillir les Zen 3, a publié un post dans lequel il expliquait le planning de distribution des UEFI des cartes Intel ayant le Re-size BAR activé. Le voici :

Comme vous le voyez, ça se déploie tranquillement. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que la firme a montré 2 CPU-Z du futur processeur d'Intel probablement tête de gondole Rocket Lake. LGA1200, 16 Mo de cache L3, 4 Mo de L2, 8 coeurs et 16 threads, et des fréquences de 3.4 et 4.3 GHz. En effet, c'est un modèle ES, donné pour 3.4 GHz, mais l'image a été prise alors que l'engin pédalait à 4.3 GHz, on peut néanmoins voir que son coef max est 50. On notera qu'il y a deux jeux d'instructions rajoutés, l'AVX512F et le SHA. Autre confirmation, les bousins Rocket Lake tourneront bien sur les cartes mères 400, en l'occurrence celle qui a servi de base à la capture était la Z490 GODLIKE. Au final, on semble se diriger vers une génération particulière, qui pourrait ne pas rivaliser sur l'applicatif avec AMD si Intel limite à 8 coeurs (l'iGPU Xe devant être costaud et gourmand en transistors), et qui pourrait être tarifée sauce Intel, du genre le 8 coeurs en concurrence avec le 5900X. (Source VDCZ)