Alors que le CES débutera dans une grosse semaine, on commence à savoir certaines choses concernant Intel. D'un point de vue CPU, les Rocket Lake devraient reprendre la couronne de la performance mono-coeur aux Ryzen 5000, et probablement celle du gaming... tant que le GPU ne limite pas, donc en FHD majoritairement. On sait aussi qu'ils seront PCIe 4.0 et compatibles avec les chipsets de la série 400, mais dans quelles conditions (PCIe 4.0 supporté sur la série 400 contrairement à ce qu'Intel avait affirmé) ? On sait aussi que ce ne peut pas être une reprise du leadership sur l'applicatif vu que le flagship est limité à 8 coeurs et 16 threads, mais que l'iGPU Xe serait redoutable, on ne connait pas les prix de la nouvelle architecture Cypress Cove, on l'espère convenable puisque malgré tout encore en 14nm, ce procédé archi rentabilisé qui va devoir se coltiner du tarif agressif AMD... une fois la pénurie disparue !

Avec cette génération, Intel va lancer aussi ses chipsets compagnon, PCIe 4.0 a priori sans que l'on connaisse exactement la segmentation (qui pourra faire quoi). En tout cas, les logos ont été révélés, on y voit un changement d'allure qui rappelle le nouveau logo Intel. Il y en aura un pour le Z590, un pour le B560 et un dernier pour le H510. Epicétou puisqu'on attend le CES pour tout savoir... ou presque ! (Source VDCZ)