En attendant de pouvoir mettre la main sur la RTX 3080 que vous convoitez, rêve en suspend simplement parce que les stocks sont toujours tristement inexistants, que vous êtes sur liste d'attente depuis une éternité, que les alternatives concurrentes sont tout aussi indisponibles, ou que les moyens financiers ne sont pas là, il y a maintenant une autre option pour se consoler et s'assurer ne jamais perdre de vue l'objet de ses convoitises et l'objectif de 2021.

Le rêve d'une RTX 3000, à portée de doigt !

Il s'agit d'un... capuchon ! Oui oui, sans blague, mais ce n'est pas un « bête » objet en plastique ABS ou PBT, que nenni ! De marque Holyoops, l'objet se nomme « Artisan Metal 2,75U keycaps » et a été moulé après les formes de la désormais célèbre figure d'une RTX 3080 FE. Prévu pour les touches « Maj/Shift » droite/gauche d'un clavier ANSI ou celle de droite d'une disposition ISO, le capuchon est entièrement en métal et compatible uniquement avec les emboîtements cruciformes type MX, en l’occurrence ceux des interrupteurs Cherry MX et leurs équivalents.

Pas de quoi espérer pouvoir « GPU booster » votre personnage lors des sessions de courses à pied en jeu, mais le toucher vous redonnera peut-être tout au plus le courage nécessaire d'envoyer votre énième e-mail - cette fois-ci tout en majuscule, tant qu'à faire - au service client de votre revendeur pour savoir quand arrivera enfin l'objet de vos désirs...

Par contre, dans un souci apparent de fidélité à l'objet qu'il représente, le capuchon sera joliment présenté dans un emballage un poil overkill pour un déballage cérémonieux, coûtera trop cher (32 $ + livraison partout dans le monde) et n'est pas en stock — il faut se mettre sur liste d'attente et y rejoindre les 75 personnes qui y étaient déjà au moment d'écrire ces lignes ! Voilà qui est affreusement réaliste pour une mimique de RTX 3080 en 2021, non ? Et il ne reste maintenant plus qu'aux scalpers de s'en emparer pour le revendre à 100 $ sur eBay, et la boucle sera bouclée ! Accessoirement, on attend maintenant aussi le capuchon F5 en métal avec logo RTX ou RX, pour supporter nos nombreux refresh du navigateur et nous accompagner dans notre chasse au Saint Graal...