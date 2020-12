Le chapitre Re-size BAR, nommé Smart Access Memory chez AMD, vient de passer à une étape supplémentaire, et en silence qui plus est. Si on retrace la chronologie des faits, le SAM d'AMD fut "vendu" comme une technologie AMD, nécessitant une chaine compète rouge faite de Ryzen 5000, de chipset 500, et de RX 6800/XT. Mais Igor Wallsossek a exploré la chose en rappelant que c'était une exploitation par AMD du Re-size BAR, une fonctionnalité offerte par le PCIe et le PCI SIG du coup. Parallèlement à cela, Nvidia a aussi communiqué sur le sujet en déclarant que ses pilotes autoriseraient ses RTX à profiter de ce boost variable, et ce quelle que soit la plateforme Intel ou AMD. Ce pilote n'est pas encore là. Mais il en pense quoi Intel ?

Eh bien il n'a pas l'air offusqué, parce qu'ASUS vient de livrer ses UEFI 1002 à destination des cartes chipset série 400, supportant ce fameux Re-size BAR. C'est bien sûr en version bêta, mais si vous avez une plateforme Intel de dernière génération, vous pourrez bientôt activer la chose, à condition qu'AMD et Nvidia creusent un peu plus la chose, ce qui semble être le cas pour les deux constructeurs. Car AMD a affirmé qu'il lâcherait du lest sur le SAM et ses dérivés prochainement.