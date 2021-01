ASUS avait déjà montré l'existence de la RTX 3060 sur son site, il vient de récidiver avec une carte en "chair et en os". Elle arbore le même refroidisseur que les versions TUF, et ça tombe bien puisque c'en est une. Elle possède bien 12 gigots de GDDR6, le Ray Tracing et le DLSS, elle est donc une version comportant donc des RT Cores et des Tensor Cores. Elle est estampillée RTX 3060 Ultra, on peut légitimement penser que le Ultra pourrait faire référence à une version très overclockée, ou alors il permettrait de faire la différence avec la une RTX 3060 6 Go, mais cette dernière option ne semblait pas tenir la route au profit d'une RTX 3050 Ti 6 Go.

Par contre, on voit bien que le PCB est court, et que la partie distale du GPU profite d'un flux d'air traversant. Le ventirad est très grand finalement, peut-être un peu trop pour ce type de GPU, mais nul doute qu'on verra des versions mini qui ne prennent pas 30 cm et 2.7 slots comme cela semble être le cas ici. Nous ne connaissons pas les détails techniques du GPU, puisque non annoncé officiellement, mais il se murmure que la carte aurait 3840 cuda cores, on suppose que le bus mémoire serait de 192-bit pour matcher avec les 12 Go de VRAM à pleine vitesse. Le MSRP serait de 449$ pour ce modèle, qui profitera forcément des prix sympas d'ASUS, qui n'était déjà pas le moins cher du marché, bien au contraire ! (Source WCCFTech)